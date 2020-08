Covid: aggiornamenti. Veneto al primo posto per contagi. Muore Raúl Machuca

Aumentano i contagi e muore Raúl Machuca. Il Dipartimento della Protezione Civile ha da pochi minuti pubblicato il bollettino odierno. Il numero dei nuovi contagiati, nelle ultime 24 ore è di 523 casi di Covid-19.I decessi, purtroppo, sono stai 6: 4 in meno rispetto ad ieri. I guariti sono stati 226, per un totale di 202.923.

E’ il Veneto in prima linea per l’aumento di casi nelle ultime 24 ore con un incremento di 84 unità. Al secondo posto troviamo la Lombardia con un + 74, mentre al terzo la Liguria con un +63. La Sicilia, dei suoi 42 nuovi positivi, ha comunicato che 5 risultano essere immigrati sbarcati sulle coste siciliane. A segnare l’incremento zero solamente la Valle d’Aosta.

Covid e lutto: Muore Raúl Machuca

Aumentano i contagi in tutto il mondo. Grave lutto nella famiglia di Diego Armando Maradona. Mercoledì è stata confermata la morte di Raúl Machuca, cognato dell’ex “Pibe de Oro”. Il 77enne era ricoverato da più di 20 giorni nella clinica Vicente López in Argentina, a causa di un’infezione da Covid-19.

Covid: aumentano i casi in Veneto e muore Raúl Machuca

Coronavirus in casa Maradona

Machuca era il marito di Rita Maradona – meglio conosciuta come Kity -, una delle sorelle maggiori del “Dies”. Come confermato dalla stampa argentina, Raul era un paziente a rischio poiché soffriva di ipertensione e sovrappeso.Nonostante la massima attenzione alle misure di prevenzione sanitarie, sia lui che la sorella Pelusa, hanno contratto il coronavirus.