Intervengono Vanessa Paradis e Wynona Rider al processo tra Johnny Depp e Amber Heard. Ex moglie ed ex compagna a difesa dell’attore

Ancora ingarbugliatissima la causa da 50milioni di dollari che vede coinvolti i due attori di Hollywood. Ad aggiungersi è il processo tra Johnny Depp e Amber Heard. In quest’ultima vicenda, per chi non lo ricordasse, l’attore denuncia per diffamazione il tabloid Sun per averlo definito “picchiatore di mogli”, accusa che gli sta costando la carriera. A tale udienza prendono parte anche l’ex moglie di Depp Vanessa Paradis e l’ex fidanzata Wynona Ryder. Entrambe testimoniano a favore dell’attore.

La testimonianza di Vanessa Paradis

La cantante francese ha chiuso la sua relazione con l’ex (?) pirata dei Caraibi dopo 14 anni di matrimonio. La coppia ebbe due figli: Lily-Rose e Jack. Al processo tra Johnny Depp e Amber Heard contro The Sun, Vanessa Paradis prende le difese dell’ex marito, asserendo di conoscere Depp da 25 anni e di aver cresciuto con lui due figli. Lo ha definito una persona generosa, attenta, gentile e non violenta. Secondo la Paradis tali accuse sarebbero addirittura oltraggiose.

Anche Wynona Rider si schiera con Depp

Meno duratura fu la relazione dell’attore con la collega Wynona Rider. Essi furono fidanzati per 4 anni, ma, a detta della Ryder, sono rimasti migliori amici, pertanto anche lei all’udienza seguitissima dai media americani e svoltasi pochi giorni fa testimonia a favore di Depp. Afferma chiaramente di non essere stata presente nella vita degli ex coniugi, ma anche lei non ha mai subíto atteggiamenti violenti e le risulta difficile credere che le accuse siano vere. Quale sarà il risultato dell’udienza? È Amber Heard la vittima di Johnny o viceversa?