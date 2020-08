Corona virus e Italia: colpita anche la Sardegna, “La Maddalena”

Corona virus e Sardegna: Ventisei sono risultati positivi al coronavirus tra le le 475 persone bloccate da giorni nel villaggio turistico di Santo Stefano

Corona virus anche in Sardegna contagi e morti. Presso La Maddalena (Sassari), dopo che un lavoratore stagionale è stato ricoverato per il Covid, sono risultate 26 persone positive. Nella notte sono arrivati gli esiti dei tamponi effettuati dal servizio Igiene pubblica dell’Ats. Su 26 casi, 19 appartengono al personale della struttura.

Sui 26 casi di positività solo uno è un turista.

Sardegna, La Maddalena, su 26 persone solo uno è un turista. Gli altri 25 sono lavoratori della struttura ricettiva e di questi, come fa sapere su Facebook il sindaco Luca Carlo Montella, solo 3 sono residenti a La Maddalena. Complessivamente sono stati fatti 470 tamponi al personale del resort e ai turisti presenti in hotel: i 444 negativi potranno lasciare l’isola.

Corona virus in Italia

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 256.118* persone (+845 rispetto a ieri, +0,3%; ieri +642) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 35.418 sono decedute (+6; ieri +7) e sono state dimesse 204.686(+180; +0,1%, ieri +364). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 16.014(+654, +4,2%; ieri +271); il conto sale a 256.118— come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia.I pazienti ricoverati con sintomi sono 883(+17, +2%; ieri +23), di cui 68 in terapia intensiva (+2, ieri +8).