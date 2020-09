Covid e Sardegna: esiti e sviluppi

Covid-La Sardegna piange la prima vittima della seconda ondata della pandemia da coronavirus. Salvatore Nurra, 78 anni, pensionato di Bonorva, è morto ieri nel reparto di Malattie infettive dell’Aou di Sassari, dove era stato ricoverato il 23 agosto per la positività al Covid-19. Il pensionato, che soffriva di altre gravi patologie, è la prima vittima che si registra nell’Isola dal 6 luglio scorso. Salgono quindi a 135 i morti per Covid in Sardegna dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Covid in Puglia

Sono 68 i nuovi casi di Coronavirus in Puglia nelle ultime 24 ore, lo comunica la regione nel consueto bollettino epidemiologico. Sono stati analizzati 4.283 test e le positività sono così suddivise: 50 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi; 5 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, 2 fuori regione. Non sono stati registrati decessi. Nella sua dichiarazione il Dg della Asl Taranto riporta che nell’attività di screening nella Rsa di Ginosa Marina ci sono 20 casi positivi in tutto, che sicuramente verranno registrati nel bollettino di domani.

Covid: situazione generale in Italia, al sud in Puglia è di 5546

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 312.954 test. 4067 sono i pazienti guariti. 922 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5546, così suddivisi: 1964 nella Provincia di Bari; 449 nella Provincia di Bat; 706 nella Provincia di Brindisi; 1386 nella Provincia di Foggia; 675 nella Provincia di Lecce; 323 nella Provincia di Taranto; 40 attribuiti a residenti fuori regione; 3 provincia di residenza non nota (un caso è stato eliminato dal database).