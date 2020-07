Serata finita male in discoteca ad Alba Adriatica dopo l’esibizione di Andrea Damante alla consolle.

Andrea Damante, ex gieffino e Dj, si esibisce, sabato sera scorso, alla consolle in un locale di Alba Adriatica. A fine serata le foto ed i video dell’esibizione vengono pubblicati prorprio dal Dj sul suo profilo Instagram. Il risultato ottenuto però non è quello sperato dal Dj. Appena le foto ed i i video vengono postati inizia una serie lunghissima di critiche ed attacchi al post. Il motivo? Nelle foto si vede benissimo che nel locale non si sono utilizzate le norme anti Covid.

Damante posta le foto della serata ed il locale chiude

Purtroppo le conseguenze per la mancanza di rispetto delle norme anti Covid non si ferma alle critiche sul web. Oltre alle polemiche e agli attacchi per il Dj (fidanzato della celebre influencer Giulia De Lellis) c’è anche chi invece ha attaccato l’organizzatore della serata dichiarando: “Dovrebbero togliervi la licenza e farvi chiudere per sempre. Non è possibile che ci si comporti come se negli ultimi mesi non sia successo niente”. Post questo rimosso dai social insieme agli altri in seguito alla polemica in essere. Tuttavia, il locale chiude ugualmente dopo la denuncia per assembramento.