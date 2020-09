Sophie Codegoni,si racconta. retroscena vita privata: “Sono stata male perché venivo esclusa dalle ragazze”

Uomini e Donne: Finalmente l’unione di Trono Classico e Over. In mezzo tra loro c’è anche la giovanissima Sophie Codegoni che ha alle sue spalle una storia andata male, naufragata a causa del classico,solito tradimento. Consapevole di essere una bella ragazza e di essere una mortale, non si sente perfetta, sa di avere dei difetti come tutti. Al settimanale Uomini e Donne Magazine la tronista Sophie Codegoni ha confessato:

“Ho dovuto combattere contro i pregiudizi, ma oggi i commenti non mi toccano più. Sono stata male perché venivo esclusa dalle ragazze”.

Sophie Codegoni: “Temo di non riuscire a farmi capire”

Uomini e donne: Sophie Codegoni si racconta. Troverà l’amore?

Tra le paure più profonde di questa ragazza, c’è l’insicurezza di non essere in grado di farsi capire. Infatti ha affermato proprio: “Temo di non riuscire a farmi capire” “spero di lasciarmi andare e superare questo mio limite”.

Cosa guarda Sophie in un uomo?

La tronista del dating Uomini e Donne ha svelato di guardare molto l’aspetto fisico in un uomo, ma non basta: vuole un uomo che sappia tenergli testa e che riesca ad andare oltre la superficie. E’ emerso infatti che odia le bugie e chi è poco diretto.

“Odio le bugie e le persone che non sono dirette. Spero che quei ragazzi credano in questo percorso e spero di uscire dal programma con un uomo che mi faccia stare bene”

Viva la sincerità quindi, riuscirà Sophie a trovare l’amore a Uomini e donne? Per saperlo guardate il programma! Nel frattempo le facciamo un grande imbocca al lupo.