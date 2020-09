Mancano meno di dieci giorni all’inizio di “E’ sempre Mezzogiorno” il nuovo format Rai sulla cucina. Da oggi va in onda il promo

Dopo aver mandato in pensione lo storico “La prova del Cuoco” casa Rai decide di non mollare l’arte culinaria e mette in cantiere il nuovo progetto: “E’ sempre Mezzogiorno”. E’ tutto pronto per l’inizio del nuovo programma Rai sulla cucina. Il format, oltre ad essere una novità, possiede al suo interno un rientro nel piccolo schermo tanto atteso e voluto, quello della conduttrice Antonella Clerici. Ebbene si dopo tanta attesa la Clerici entrerà di nuovo nella casa degli italiani attraverso il piccolo schermo. L’argomento? Ovviamente sempre la cucina!!!!

Casa Rai manda in onda il promo del format per annunciare il suo inizio

È sempre Mezzogiorno: il promo Rai per il grande rientro della Clerici

Come già affermato di sopra mancano davvero pochi giorni all’inizio del nuovo format con Antonella Clerici. La conduttrice oltre ad essere molto amata dai telespettatori è anche molto seguita sui social, dove condivide molti momenti di vita privata e lavorativa. Per annuciare la partenza di “È Sempre Mezzogiorno” la Rai ha messo in onda il promo.

Quando inizia?

Nel promo del nuovo format Rai Antonella dorme in mezzo ad un bosco quando ad un certo punto le si avvicina un principe azzurro porgendole un piatto di spaghetti. Allora la conduttrice esclama: “E’ sempre Mezzogiorno!”. Afferra la forchetta e rivela la data di inzio, il 28 settembre. La Rai però non è l’unica a pubblicizzare l’inizio del programma, la stessa Antonella Clerici che come abbiamo già affermato è seguitissima sui social ha già pubblicato diverse storie conquistando così l’attenzione dei suoi migliaia di follower e non solo.