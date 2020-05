Uomini e Donne show: la gelosia causa il primo litigio tra Sirius e Gemma Galgani, Tina Cipollari affonda un fendente micidiale alla torinese

UeD news: Nuova puntata del trono over. Oggi a Uomini e Donne lo show della gelosia. Tina Cipollari si vergona per Gemma. Chi sono i protagonisti? E chi se non loro, Gemma e Sirius, Nicola Vivarelli. La 70enne e il 26enne sembrano procedere con la conoscenza. Nessuno la beve e oggi Maria De Filippi ha mandato in onda un’esterna dove si vede il primo “litigio” fra Gemma e Nicola. La coppia più chiacchierata del programma del trono over continua a far parlare della differenza d’età tra due “innammorati”.

Il motivo della lite? La gelosia e le mancate risposte di Nicola Vivarelli ai messaggi e alle chiamate di Gemma Galgani. Nello studio Uomini e Donne scoppia una polemica inaudita.

Ued news di oggi, Tina Cipollari: “Ti devi vergognare!!!!!!!!”

Tina Cipollari esplode contro Gemma Galgani:” Vergognati!”

La discussione sul litigio tra Gemma e Nicola si accende quando il cavaliere entra in studio. Fra i due riparte la discussione dove Gemma spiega che non è gelosia la sua ma il suo modo di essere. Nessuno in studio però sembra credere a queste parole. Nicola cerca di spiegare che a volte non risponde al telefono perchè impegnato nella routine quotidiana ma sottolinea di aver sempre richiamato Gemma in un secondo momento.

“Gemma ti dovresti vergognare!!!!” Gianni Sperti rimane basito!

La dama però sembra non capire. Tina Cipollari che a fatica si è trattenuta durante il litigio ad un certo punto esplode: “Gemma ti dovresti vergognare!!!!”. Anche Gianni Sperti rimane basito dalla reazione e dall’importanza che Gemma sembra dare alle telefonate ed ai messaggi. Un litigio d’amore in piena regola, tra gelosia ed insicurezza sembrerebbe essere agli occhi di molti.

Considerata la situazione, Maria De Filippi decide di intervenire dando un suggerimento a Gemma. La padrona di casa consiglia alla dama di provare ad essere meno pignola e pesante nei confronti di Nicola. Love story a rischio per Gemma ed il suo Cavaliere?