Uomini e Donne, Sossio Aruta e Ursula Bennardo annunciano il ritorno da Maria De Filippi

Sossio e Ursula ultime notizie – Sossio Aruta, terminata l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello Vip 2020, è tornato dalla sua fidanzata Ursula Bennardo e dalla figlia Bianca con le quali sta trascorrendo la quarantena. L’ex tronista Aruta di Uomini e Donne di Maria De Filippi, pur essendo entrato nella casa alcune settimane dopo l’inizio della trasmissione, è riuscito ad integrarsi con i suoi coinquilini arrivando alla finale, conquistando la simpatia del pubblico.

Ultime notizie sul matrimonio di Sossio e Ursula :“A noi piacerebbe sposarci d’estate”

Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Ma l’ex Grande Fratello 2020 molto presto tornerà in tv e sulle pagine del settimanale Nuovo ha annunciato: “Quando avremo deciso una data per celebrare le nostre nozze, andremo a comunicarla da Maria De Filippi a Uomini e Donne, lo show dove ci siamo conosciuti e fidanzati: sarà una sorpresa per tutti…“.

Il compagno della Bennardo, continua la sua intervista e dice: “A noi piacerebbe sposarci d’estate, ma ormai sarà per il prossimo anno, visto che è tutto fermo a causa del coronavirus”.

Aruta e Ursula Bennardo: “Vorrei poter passeggiare insieme a lei”

Sossio e Ursula ultime notizie – L’ex calciatore campano ammette anche di soffrire molto quest’isolamento, che ci ha privati di momenti di vita semplici, ma essenziali e afferma: “Vorrei poter passeggiare insieme a lei portando la nostra piccola con noi in carrozzina, ma per ora è soltanto un sogno”. Sossio e Ursula matrimonio rimandato di un anno per la coppia.