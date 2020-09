Giovanna Abate e Davide Basolo: avvicinamento in vista?

Giovanna Abate dopo la rottura con Sammy Hassan: ritorno di fiamma con Davide Basolo?

Giovanna Abate e Davide Basolo sono finiti al centro del Gossip in queste ultime ore. Sembrerebbe, infatti, che la bella ex tronista romana dopo la rottura con Sammy Hassan (sua scelta durante il dating) si stia riavvicinando a colui che l’aveva messa in discussione, L’Alchimista o Alchi come lo chiamava lei. Davide Basolo questo il vero nome dell’uomo che armato di maschera aveva fatto trepidare, a quanto pare non abbastanza da sceglierlo, il cuore della bella tronista. Oggi a distanza di mesi dalla fine del dating sembrerebbe però che tra Giovanna e Davide ci sia un riavvicinamento in vista. Perchè? La coppia avrebbe pubblicato nelle ultime ore la stessa massima di Pierpaolo Pasolini su Instagram, ovvero:”La mia indipendenza, che è la mia forza, implica la solitudine, che è la mia debolezza…“. Coincidenza o messaggio criptico?

Giovanna e Davide insieme? Parla Amedeo Venza

A dire la sua su quanto sta accadendo tra Giovanna e Davide è il noto influencer Amedeo Venza, il quale decide di commentare il tutto con il seguente post su Instagram: “Io mi siedo e inizio a mangiare popcorn come se non ci fosse un domani….Giovanna Abate e Davide Basolo che postano la stessa frase…“.

Giovanna e Davide: avvicinamento in vista?

Davide Basolo smentisce il riavvicinamento con Giovanna Abate

Basolo, di cui in questi giorni si è sentito tanto a causa delle critiche che lo stesso ha fatto nei confronti di Briatore, ha smentito quanto riportato nei paragrafi precedenti. Infatti, dalla fine del dating Giovanna non avrebbe più avuto nessun tipo di rapporto con Davide, a detta di quest’ultimo. Trattasi quindi di coincidenza? solo il tempo potrà dare una risposta a questa domanda!