UOMINI E DONNE ULTIME NOTIZIE – Daniele e Angelica esterna: la scelta del tronista si avvicina

Ultime notizie Uomini e Donne – Daniele Dal Moro, tronista e ex concorrente del Grande Fratello, non è molto simpatico al pubblico. Scopriamo che cosa è successo nella puntata Uomini e Donne di oggi martedì 10 marzo 2020. La presunzione del tronista viene sempre a galla. Le sue corteggiatrici si lamentano per il modo in cui vengono trattate. Ma con Angelica in esterna sembra che il bel tronista per la prima volta si sia veramente lasciato andare. Dopo aver verificato le doti da casalinga della bionda corteggiatrice, il tronista veronese si abbandona con lei in un tenero abbraccio. Angelica confessa di sentirsi un po’ imbarazzata dal modo con cui il tronista Daniele la guarda. Ma scopriamo cosa si sono detti in esterna Daniele e Angelica.

Daniele e Angelica Uomini e donne ultime notizie

“Io sto qua e mi piace” il tronista Daniele abbandona l’ascia di guerra e si avvia verso la scelta Uomini e Donne Ultime notizie puntata di oggi martedì 10 marzo 2020

“Mi sembri un po’ timida, come mai?” le chiede Daniele Dal Moro. “Se mi guardi mi imbarazzo” confessa la corteggiatrice Angelica. “Che carina” risponde il tronista abbracciandola a lui. “Va bene, per me possiamo restare qua” gli dice lei chiudendo gli occhi, godendosi il magico momento. E lui dandole un bacio risponde: “Io sto qua e mi piace”.

L’esterna tra Angelica e Daniele non è piaciuta affatto a Rosy. La signora del pubblico attacca l’imprenditore veronese: “Tu sei cattivo e pungente. Hai messo una ragazza a pulire i vetri. Non le metti a loro agio, perché tu sei abituato alla televisione mentre loro sono alla prima esperienza”. Daniele non accetta di essere considerato cattivo e si difende. “Io penso che lo stia facendo apposta perché pensa che le corteggiatrici non siano lì per lui, ma per le telecamere” commenta una fan. Sarà questo il motivo dell’atteggiamento, apparentemente scontroso, del tronista Daniele? La scelta giusta sarà Angelica?