Francesco Facchinetti e Wilma Faissol da domenica 12 aprile in esclusiva su Dplay plus il primo episodio anche su Real Time domenica 19 aprile 2020. Una delle famiglie più amate e seguite sui social e sulle piattaforme web, per la prima volta apre le porte della propria casa, facendo entrare le telecamere per riprendere e raccontare a 360° la loro vita.

Figlio d’arte, Francesco Facchinetti, con all’attivo quasi un milione di follower su Instagram, insieme alla moglie brasiliana Wilma Helena Faissol, esperta di comunicazione moda, dolce mamma e compagna, sono i protagonisti di “«The Facchinettis»”. Prima serie televisiva italiana firmata Dplay Plus, disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming pay di Discovery da domenica 12 aprile. Il primo episodio della serie andrà in onda anche in chiaro su Real Time (canale 31) del digitale terrestre domenica 19 aprile alle 21:30.

La prima puntata si apre con un colpo di scena, perché the Facchinettis affronteranno il primo ostacolo che sfiora la vita di molte coppie nel quotidiano. Una famiglia popolare ma sempre sopra le righe, dove regnano caos ed allegria. Scopriremo anche gli alti e i bassi tipici di ogni famiglia. Vedremo nonno Roby, che prima si prendeva cura di palcoscenici importanti, in una versione baby-sitter.

Francesco Facchinetti e Wilma, ripresi dalle telecamere, affronteranno la loro prima seduta di terapia di coppia. E questo è solo l’inizio. La vita quotidiana di una famiglia allargata sui generis, abituata alla luci della ribalta e seguitissima sui social, che stavolta è pronta a raccontare le proprie dinamiche senza filtri, tra eccentricità, crisi di coppia, figli, nonni ingombranti, tata, assistenti personali e altri personaggi decisamente fuori dal comune.