Le Anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island in onda giovedì 9 luglio sera, Valeria e Ciavy si sono lasciati?

Valeria e Ciavy si sono lasciati? In attesa del secondo appuntamento previsto per giovedì 9 luglio di Temptation Island, come anticipato all’inizio del reality, questa sembra essere un’edizione “infiammata” e carica di colpi di scena. Da poco sul profilo ufficiale del reality è stato pubblicato un video dove Valeria, fidanzata di Ciavy, rilascia una dichiarazione che non fa presagire nulla di buono.

Già nella prima puntata la relazione fra i si era molto inclinata a causa dei tradimenti di lui, sino ad allora rimasti nell’incertezza. Valeria e Ciavy hanno deciso di partecipare al reality a causa della diversa visione di vita e di coppia, lei già madre sogna la convivenza ed il matrimonio lui PR a Ladispoli non si sente ancora pronto.

Temptation Island 7, Valeria durante il falò: ” …Valeria merita di essere amata”

A seguito delle dichiarazione di Ciavy sui passati tradimenti, Valeria ha trovato consolazione, spinta anche dalle compagne di avventura, nel tentatore Alessandro Basciano. Ciò comporterà la rottura della coppia? Nel video succitato di anticipazione del secondo appuntamento del programma Valeria fa una confessione che potrebbe mettere la parola fine alla sua relazione e dichiara: “Valeria merita di stare con una persona che non è innamorata di lei? Valeria merita di aspettarlo in casa ogni volta che ha da fare? O Valeria merita di essere amata e merita la felicità?”. L’amore di Valeria e Ciavy è davvero arrivato al capolinea o per i due esiste ancora una speranza? Appuntamento a domani sera per la risposta!!!