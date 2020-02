Le novità e le anticipazioni di oggi venerdì 21 febbraio 2020.

La Corrida, Carlo Conti è pronto per il nuovo programma tv La Corrida, che partirà ufficialmente oggi in tv, in prima serata, su Rai1. Carlo Conti ha annunciato delle importanti variazioni apportate alla nuova trasmissione. Lo stesso ha infatti rivelato a Telesette che al suo fianco tornerà la showgirl ed ex modella italiana, moglie del calciatore Mattia Destro. Ludovica Caramis la ricordiamo come ” la professoressa” 2011 al 2017 nel programma televisivo L’eredità, condotto appunto da C.Conti e Fabrizio Frizzi su Rai 1.

La Corrida 2020 Rai1

La Corrida, anticipazioni e le novità del programma

Le novità di Carlo Conti. Ecco le variazioni apportate al format di Rai1. Il balletto è stato tolto. Al posto dello stesso, ci sarà una giuria. La giuria degli esperti sarà composta dagli ex concorrenti del programma, che commenteranno le esibizioni, con le proprie opinioni. A giudicare, comunque, le esibizioni, saranno sempre gli spettatori. Dunque appuntamento a stasera. Ne vedremmo delle belle.