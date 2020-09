Stasera parte Temptation Island, il reality delle tentazioni. Sei appuntamenti, ogni mercoledì, in prima serata. A tenere le fila del programma ed a consigliare i concorrenti: Alessia Marcuzzi.

Sei appuntamenti in programma per il reality più atteso e seguito, Temptation Island. Alessia Marcuzzi alla conduzione, fidanzati e fidanzate pronte a mettersi in gioco e single “tentatori” già sul posto!!!!Insomma non manca proprio nulla all’inizio della messa in onda del programma se non qualche ora. Sofia e Amedeo, coppia partecipante al reality, lei 30 anni lui 31 insieme da 11 ancora non convivono ed è proprio questo il motivo che spinge Sofia a scrivere alla redazione di Temptation.

Temptation Island: Sofia e Amedeo 11 anni insieme

Sofia e Amedeo, una coppia consolidata. Legati sentimentalmente l’uno all’altra da 11 anni come alcuni dei loro compagni di viaggio sono arrivati ad un punto di svolta nella loro relazione. A scrivere alla redazione del reality è proprio Sofia la quale dichiara: “Ho deciso di scrivere io a Temptation Island perché dopo 11 anni di fidanzamento questo rapporto deve avere una svolta. Le cose nella mia vita devono cambiare perché questa situazione non mi fa dormire la notte. Ho 30 anni e penso che sia un mio diritto pensare di avere una famiglia e una convivenza. Ora sono stanca di aspettare. Lui non ne vuole sapere di andare a convivere e inventa sempre scuse pur di non farlo. Inoltre ho il sospetto che mi abbia tradito perché la scorsa estate ho trovato a casa sua una lettera destinata a una ragazza e lui si è giustificato dicendo che questa lettera apparteneva a un suo amico e che lui avrebbe dovuto solo recapitarla alla ragazza. Dopo 11 anni è giusto guardare in faccia la realtà”.

In tutta risposta Amedeo ha controbattuto: “Ho accettato la proposta di Sofia di partecipare a Temptation Island perché al momento non sono ancora pronto ad un passo in più nel nostro rapporto e quindi il mio dubbio è se sono o meno ancora innamorato di lei”.