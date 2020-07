Temptation Island 7 anticipazioni seconda puntata, edizione scoppiettante: nel passato di Lorenzo Amoruso emerge un’ex conosciutissima.

Temptation Island 7, continuano le anticipazioni sulla seconda puntata. Stasera il secondo appuntamento. Tanta l’attesa fra il pubblico ed i fan sopratutto dopo le varie anticipazioni e spoiler visti. La curiosità di scoprire come andrà a finire e cosa accadrà alle coppie tiene tutti attaccati davanti alla televisione. Negli ultimi giorni ne abbiamo sentite di cotte e di crude. Stasera finalmente l’atteso appuntamento. Riflettori puntati sulle coppie Vip stavolta, in particolare su quella formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. La coppia sembra essere tra le più solide, prima di entrare entrambi hanno dichiarato di voler mettere alla prova il loro rapporto per poi passare una volta usciti al prossimo passo della relazione, la convivenza.

Lorenzo Amoruso: nel passato un’ex tronista di Uomini e Donne

Manila e Lorenzo, coppia Vip del reality, stanno assieme da tre anni. Lei ha un matrimonio alle spalle, con Francesco Cozza, finito in modo burrascoso. Lui, ex calciatore ora imprenditore, può dichiararsi scapolo, anche se oggi dal suo passato sentimentale emerge un nome noto. Ex tronista di Uomini e Donne oggi attrice e showgirl nel passato di Amoruso c’è lei, Giulia Montanarini.