Colpi di scena e attacchi di gelosia a Temptation Island nella puntata del 2 luglio. Tra Anna e Andrea “volano” anche le sedie

Temptation Island è appena iniziato, il 2 luglio il primo episodio, ed ha già regalato ai suoi fan molti colpi di scena fra le sei coppie partecipanti che hanno deciso di mettere a dura prova il loro amore. A fare scalpore, la coppia Anna e Andrea.

Durante la prima puntata del reality delle tentazioni, che già ha registrato un record di ascolti portando a casa oltre il 20% di share, ne sono successe di ogni. Amore e tentazioni hanno dato vita anche a scenate di gelosia. Ne sa qualcosa la coppia formata da Andrea ed Anna, dieci anni di differenza fra i due e prospettive di vita altrettanto differenti.

Scenata di gelosia al falò Andrea lancia una sedia

Falò movimentato quello di Andrea durante la puntata di Temptation Island del 2 luglio. Quest’ultimo, infatti, nel vedere alcune immagini non ha resistito e furioso di gelosia prima ha lanciato una sedia e poi scagliato un pugno sul tavolo. Una reazione, a sua insaputa, provocata volontariamente dalla sua Anna la quale ha reso nota la sua strategia: “Io sono un’attrice nata, sono diabolica. Io so giocare. Gli devo far venire l’ulcera. Non cerco il fidanzatino. Per ottenerlo farò di tutto. Lui è tanto geloso, con la gelosia so cosa ottenere. Lo devo scuotere”.

Anna la “stratega”

La strategia è stata elaborata dalla ragazza con l’intento di distogliere l’attenzione di lui dal lavoro per realizzare il suo di sogno: quello di avere un figlio. Si vede la sua determinazione, trapelata anche durante la presentazione della coppia. Chissà se il piano così arguto di Anna otterrà il risultato sperato? Una cosa è certa, nel corso del reality campione di ascolti ne vedremo delle belle con la gelosia di Andrea messa a dura prova!