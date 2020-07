Moreno Merlo, ex tentatore di Temptation Island, rivela cosa accade davvero dietro le telecamere del reality e parla del Grande Fratello Vip

Moreno Merlo è stato un tentatore nell’edizione 2019 de Temptation Island, lavora anche come dj e manager d’azienda. Oggi, rilasciando un’intervista per il giornale Libero, l’ex tentatore ha confessato molti retroscena sul reality e cosa succede veramente a telecamere spente, per poi fare una rivelazione sul grande Fratello vip

Dietro le quinte di Temptation Island…

Tutti pensano al tentatore e alla tentatrice come coloro che si insidiano in una coppia stabile (o quasi). Ma lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere, i telespettatori non possono immaginare quale sia la verità. Oggi Moreno Merlo l’ha rivelata: “Il ruolo non è solo quello di tentare ma è anche cercare di far riflettere sul rapporto tra quello che si potrebbe avere e quello che realmente ha“. Ovviamente non ha negato che vi è anche molto contorno televisivo. Un’altra sua confessione riguarda i baci tra tentatori e fidanzate: “Non ho mai baciato nessuno!”

Moreno al Grande Fratello Vip?

Tra le tante rivelazioni rilasciate durante questa lunga intervista, l’ex tentatore di Temptation Island 2019 ha fatto capire che potrebbe approdare al Grande Fratello Vip. “Si, mi piacerebbe partecipare”, afferma Moreno Merlo (noto anche per la sua burrascosa lovestory con Paola Caruso). “Mi hanno contattato per sondare la mia eventuale disponibilità. C’è stato un contatto ma nulla ancora di certo“. Sarà lui un altro concorrente ufficiale insieme ad Elisabetta Gregoraci?