Temptation Island, Anna e Gennaro, tra di loro è davvero finita, la coppia è scoppiata! Momenti di discussione accesa fra i due fidanzati e falò di confronto anticipato

Anna e Gennaro, sei anni insieme, ieri durante la puntata un duro scontro fra i due durante il falò di confronto anticipato richiesto da lui. Gennaro, infatti, dopo aver visionato un paio di video della sua fidanzata non controlla più la rabbia per le affermazioni offensive fatte da Anna alla sua famiglia e richiede di anticipare il falò di confronto sfogandosi con si suoi compagni. Alessia Marcuzzi raggiunge Anna nel villaggio delle fidanzate la quale rifiuta in prima battuta il falò.

Gennaro, dopo aver appreso il diniego della fidanzata al confronto va su tutte le furie e sfogandosi con i suoi compagni esplode: Non è una donna…non ha valori!” e dichiarando di voler abbandonare il programma da solo.

Alessia Marcuzzi convince Anna a partecipare al falò, ma le cose prendono la strada sbagliata

Temptation Island: Anna e Gennaro, a coppia è scoppiata!

In seguito alla reazione di Gennaro, Alessia torna nuovamente da Anna per informarla della decisione presa dal suo fidanzato. La ragazza all’inizio scoppia a piangere e poi decide di affrontare il falò. Stessa decisione anche per Gennaro seppur con qualche difficoltà iniziale. La coppia si rivede ed inizia un lungo momenti di confronto dove lui le rimprovera, utilizzando anche epiteti poco galanti, di non essere una donna, di non dargli nulla e di non fare nulla tutto il giorno accusandola di essere una “mantenuta”.

Lei, dal canto suo, si difende affermando di sentirsi molto offesa per le dichiarazioni rilasciate da Gennaro ai suoi compagni dove in un RVM lui utilizza addirittura il termine parassita. Il confronto diventa sempre più accesa.

Temptation Island: Gennaro abbandona il falò ma poi arriva il colpo di scena

Il confronto tra Anna e Gennaro arriva ad un punto decisivo e Gennaro convinto della sua posizione e delle sue idee abbandona il falò lasciando Anna in preda alla disperazione e alle lacrime. Dopo sei anni d’amore la coppia si è scoppiata?

La padrona di casa, Alessia Marcuzzi, annuncia un colpo di scena per la prossima settimana riguardante proprio la coppia scoppiata.