Venerdì 27 gennaio – nell’ambito della settimana di programmazione speciale Mediaset, dedicata alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto (con speciali, interviste, documentari, servizi giornalistici, film e campagna promo istituzionale, in onda su tutti i canali), – Focus propone in prima serata la versione integrale dello Speciale TG5 – Con Sami per non dimenticare,conl’intervista esclusiva realizzata da Roberto Olla a Sami Modiano.

Stasera 27 gennaio su Focus Sp. Tg5 il giorno della memoria

Modiano, 92 anni, sopravvissuto ai lager nazisti, ha dedicato tutta la vita agli incontri nelle scuole per tenere viva la memoria della Shoah. Nella sua testimonianza – cui partecipano un gruppo di studenti e docenti del Liceo Tasso di Roma, la moglie di Sami, Selma, e la dottoressa Elvira Di Cave – Modiano torna a quando era internato nel lager di Birkenau e, poi, a quando è stato liberato: allora aveva solo 14 anni ed era in fin di vita, su un cumulo di cadaveri. Riuscì a riprendersi, con le prime cure fornite dai medici militari, e rilasciò subito una dichiarazione contro il comandante del campo di «sterminio», Rudolf Höss.

La serata prosegue con il docufilm inedito “Fossoli: anticamera per l’Inferno” e la riproposizione del docufilm “Lili Marlene: la guerra degli italiani”.

Nel primo si raccontano le storie di sette persone – internati, politici ed ebrei -, detenute nel Campo di Fossoli, a Carpi, tra il febbraio e l’agosto del 1944: interviste, disegni, lettere e diari, permettono di rivivere lo stato d’animo dei prigionieri, prima della deportazione nei lager.

Nel secondo, un prodotto originale VideoNews firmato da Pietro Suber, con Amedeo Osti Guerrazzi e Donatella Scuderi, si narrano storie ed eventi drammatici, attraverso le voci di persone comuni e figure come quelle di Giorgio Napolitano, Eugenio Scalfari, Gianni Letta, Dacia Maraini, Renzo Arbore, Pippo Baudo, le Gemelle Kessler, Pupi Avati.

