Stasera Venerdì 27 gennaio, alle ore 21.25, su Rete4, torna l'appuntamento con "Quarto Grado". In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

“Quarto Grado” stasera 27 gennaio 2023 su Rete4

Il programma a cura di Siria Magri apre con la cattura di Matteo Messina Denaro: una rete di complici ne aveva favorito la latitanza per 30 anni. Dopo il maxi-blitz della polizia, sono state arrestate 35 persone, i suoi fedelissimi, e l’indagine prosegue: gli inquirenti sono a caccia dei segreti nascosti nei covi del boss di Cosa Nostra.

Al centro della puntata, anche la vicenda di Alice Neri la 32enne di Rami di Ravarino, in provincia di Modena, trovata carbonizzata nel bagagliaio della sua macchina il 18 novembre scorso. Intanto, dopo la segnalazione di “Quarto Grado”, uno dei proprietari delle auto che la notte dell’omicidio seguirono la donna, si è spontaneamente presentato ai carabinieri.

Mohamed Gaaloul, invece, principale accusato del delitto, a suo discarico invoca lo scambio di persona.

A “Quarto Grado”, inoltre, non mancheranno gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Caterina Collovati e Grazia Longo. Si rinnova, infine, lo stretto rapporto tra “Quarto Grado” e i suoi telespettatori: una community online molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social.

