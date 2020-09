R4 | Anticipazioni e Ospiti a “Dritto e Rovescio” di oggi 17 settembre 2020

R4 | oggi giovedì 17 settembre 2020, alle ore 21:30 a “DRITTO E ROVESCIO” Paolo Del Debbio intervista il leader della lega e il vicepresidente di Forza Italia

Anticipazioni e Ospiti a “Dritto e rovescio” Paolo Del Debbio intervisterà Matteo Salvini e l’europarlamentare di Forza Italia Antonio Tajani. I temi della serata di oggi, l’immigrazione clandestina, referendum sul taglio dei parlamentari, la profonda crisi dell’Italia e l’ormai noto RECOVERY FUND.

Al centro del nuovo appuntamento su R4, l'intervista in diretta con il leader della Lega, Matteo Salvini, che commenterà i temi di più stretta attualità in vista delle elezioni regionali e del referendum del 20 e 21 settembre 2020.

Anticipazioni “Dritto e Rovescio” di oggi

Ampio spazio alla crisi economica che sta colpendo l’Italia: con Antonio Tajani, si discuterà in particolare del piano per l’utilizzo degli aiuti del Recovery Fund che il Governo dovrebbe predisporre e delle riforme economiche che servirebbero al Paese per uscire dalla recessione.

E ancora, focus sulla cassa integrazione e sui tanti ritardi accumulati dall’Inps nella gestione dell’erogazione dei sussidi ai lavoratori. Infine, si riaccendono i riflettori anche questa settimana sul tema dell’immigrazione, tra sbarchi fantasma e irregolarità nell’accoglienza.