Il 13 settembre ripartirà il contenitore domenicale della Tv di Stato, al comando sempre lei, Mara Venier, grande ritorno a Domenica In

Mara Venier ritorna con Domenica In. Settembre è arrivato e come ogni anno porta con sè, oltre l’autunno, l’inizio dei palinsesti tv. La tv di Stato ha fatto sapere che il 13 settembre prossimo ripartirà uno dei programmi più seguiti della rete: Domenica In. Storico contenitore domenicale che attraverso l’insieme di cronaca, divertimento, gossip e tantissimo altro ancora porta nelle case degli italiani allegria ed informazione. A governare le redini della nuova stagione dello show sempre lei, Mara Venier.

Mara Venier torna a Domenica In e taglia un traguardo importante

Mara di nuovo in scena, un importante traguardo per lei in autunno

Mentre i fan della trasmissione e della conduttrice attendono con trepidazione l’inizio del programma ecco arrivare la prima anticipazione. Il 20 ottobre prossimo, per la conduttrice, sarà una data davvero molto importante infatti in questa data cade la ricorrenza del compleanno della Venier che quest’anno compirà ben 70 anni! Molti saranno quindi i festeggiamenti e chissà magari alcuni avverrano anche in diretta! Inoltre, questa nuova stagione potrebbe confermare i rumors Seco do I quali la Venier vorrebbe dire addio alle scene! Non ci resta che aspettare!