Questa sera su Canale 5 vedremo il grande ritorno de “Lo Show Dei Record” con la conduzione di Gerry Scotti affiancato dal figlio Edoardo

Questa ssera Canale 5 riproporrà Lo Show Dei Record Co Gerry Scotti. Durante programma, uomini, donne e bambini provenienti da tutte le parti del mondo metteranno alla prova le loro capacità per superare record pazzeschi. Alcuni di essi sfideranno addirittura le leggi della natura.

Gerry Scotti ed Edoardo Scotti alla conduzione

Ad affiancare lo storico conduttore Gerry Scotti a Lo Show Dei Record ci sarà suo figlio, Edoardo Scotti. Il compito di verificare il superamento effettivo di ogni nuovo record ed il corretto svolgimento delle prove sarà affidato al Giudice Ufficiale Marco Frigatti, ad assisterlo ci sarà Lorenzo Veltri.

Il manto di api più pesante del mondo

La prima puntata del programma Lo Show Dei Record andrà in onda questa sera, 21 luglio, su Canale 5, in studio Gerry Scotti (impegnato anche nella produzione di Caduta Libera). Durante l’episodio, il record più spettacolare sarà quello di Liangming Ruan. Edoardo Scotti, in collegamento dalla Cina, mostrerà il personaggio che cercherà di reggere sul proprio corpo il manto di api più pesante al mondo (il record da battere è di 60 kg).