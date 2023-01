Anticipazioni “L’Italia a morsi”. Chiara Maci torna su Food Network con “L’Italia a morsi” da mercoledì 11 gennaio alle 22:00 e disponibile in streaming su discovery+.

Dopo aver percorso in lungo e in largo l’Italia alla scoperta dei segreti della cucina tradizionale, Chiara ha deciso di rimanere nella sua Milano, città in cui convergono le tradizioni culinarie di tutta la penisola, per scovare i migliori ristoranti di cucina regionale della città.

A Milano ce n’è per tutti i gusti, e in queste quattro puntate Chiara scoprirà il meglio della tradizione siciliana, napoletana, calabra e altoatesina all’ombra del Duomo, incontrando cuochi ed esperti che da anni vivono e lavorano nel capoluogo lombardo.

Questi appassionati di cucina regionale avranno forse perso il loro accento, ma non l’amore per le ricette che rendono la cucina italiana famosa in tutto il mondo.

Perché cosa c’è di più buono del primo morso dato ad un piatto delizioso, che ha il sapore delle ricette che si tramandano da generazioni nel nostro Paese?

“L’ITALIA A MORSI” è prodotto dall’agenzia di comunicazione integrata Next14 per Warner Bros Discovery.

FOOD NETWORK è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, tivùsat Canale 53. La serie “L’ITALIA A MORSI” sarà disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

