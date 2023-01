Roma Campidoglio, Concerto in onore di Papa Giovanni Paolo II

Roma, Concerto in onore di Papa Giovanni Paolo II. Si terrà a Roma il Concerto in Campidoglio in memoria di Karol Józef Wojtyla. Fu il primo papa non italiano dell’epoca moderna dopo Adriano VI (1522-23) e primo papa slavo della storia vaticana.

Il 16 ottobre 1978, Karol Wojtyla succede a Giovanni Paolo I. Giovanni Paolo II proclamò 1338 beati e 482 santi, tenne 9 concistori, creando 231 cardinali, e convocò 15 assemblee del sinodo dei vescovi.

Il 13 maggio 1981fu gravemente ferito in un attentato da Ali Agca, che poi volle incontrare, nel carcere romano di Rebibbia. Grazie al pontificato di Giovanni Paolo II fu ristabilita la gerarchia cattolica nell’Est europeo e riallacciate o instaurate relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e i paesi dell’Europa centrale e orientale.

Morì il2 aprile 2005, e 3 milioni di persone raggiunsero Roma per rendergli omaggio. Il 1° maggio 2011 fu beatificato da Benedetto XVI. Il 27 aprile 2014 proclamato santo da papa Francesco.

Per il concerto in Campidoglio in onore di Papa Giovanni Paolo II, sarà la soprano Dominika Zamara ad allietare gli ospiti. Zamara intonerà i brani Esultate, Jubilate (Mottetto K 165) e Quartetto K 285 di W. A. Mozart(solo archi).

Etica di A. Ceccomori (flauto) e Agnus Dei di W. Rentowski, composto per la messa in onore di Giovanni Paolo II. Infine, Ave Maria, brano composto per Zamara da D. Boldrini.

Il Direttore d’Orchestra per l’occasione sarà David Boldrini, flautista Andrea Ceccomori e un quartetto di archi composto da musicisti del Conservatorio di Musica Santa Cecilia in Roma.

Ospite, Bogdan Giemza, autore del Libro “Lo sport nella vita e nell’insegnamento di San Giovanni Paolo II”, il quale farà una breve presentazione in polacco del suo manoscritto.

Traduce la presentazione e alcuni passi del libro Padre e Professore Jaroslaw Merecki, nipote di Giovanni Paolo II.

Il moderatore dell’evento sarà Alessio Musella, editore e curatore d’arte, che con l’occasione, presenterà tre opere d’arte dedicate a Papa Giovanni Paolo II. Per l’occasione sarà consegnato anche il premio Giotto.

Data e Orario

Martedì 17 gennaio 2023, alle ore 16.00, presso la sala della Protomoteca in Campidoglio, con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica di Polonia presso la Santa Sede, si terrà il concerto in memoria di Papa Giovanni Paolo II.

