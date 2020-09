Stefania Orlando approda al Grande Fratello Vip5. Tanta l’emozione e l’attesa per l’ingresso degli inquilini nella casa più spiata d’Italia

Stefania Orlando si prepara al Grande Fratello Vip che sta per iniziare. Alfonso Signorini, gli opinionisti, i concorrenti e tutti gli adetti ai lavori sono oramai pronti e le luci si stanno per accendere nella casa di Cinecittà. Un cast eccezionale quello scelto da Alfonso Signorini per questa nuova edizione del reality da Elisabetta Gregoraci a Fausto Leali passando per Stefania Orlando. Proprio la conduttrice pochissime ore fa ha reso pubblica la sua partecipazione al reality condividendo un lunghissimo post su Instagram.

Stefania Orlando su Instagram “Fuori dalla casa ci siete voi che fate il tifo per me!!“

Pochissimi i giorni che ci separano dall’inizio della quinta edizione del reality e negli studi di Cinecittà si sentono già ruggire i motori. Stefania Orlando rompe il silenzio sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip e posta un video dove annuncia di essere una concorrente ufficiale. In didascalia la conduttrice aggiunge: “Care amiche e cari amici buongiorno. Mancano pochi giorni e ormai sapete che parteciperò al #gfvip, però non sapete che avrò bisogno del vostro sostegno, del vostro affetto che in tanti anni mi avete sempre dimostrato”.

Stefania Orlando al Grande Fratello Vip: l’annuncio su Instagram

Un’esperienza completamente diversa…”

La conduttrice prosegue: “Sarà un’esperienza completamente diversa da tutte quelli fatte finora e sapere che “fuori dalla casa” ci siete voi che fate il tifo per me sarà importantissimo. Ho preso questa decisione pur avendo la possibilità di continuare il mio percorso nel programma dello scorso anno, ma ho voluto cambiare strada, incamminarmi verso nuovi orizzonti, nuove prospettive. Sono molto emozionata, conoscerete molti miei lati caratteriali forse inediti, ma, nel bene e nel male, sarò sincera!“. Piovono like e commenti sul post che augurano alla conduttrice (ex moglie di Andrea Roncato) buona fortuna:” Vai e vinci, faccio il tifo per te!!!” scrive un follower nei commenti.