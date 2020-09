Karina Cascella si difende dagli insulti di Antonella Elia

Karina Cascella dice la sua su Gemma Galgani e Antonella Elia, esprimendosi in maniera chiara schietta. Le parole su Antonella Elia però non sono piaciute ai fan della showgirl piemontese, sebbene Karina sia stata attenta a non offenderla. Il concetto chiave? Lei, Katia è più portata di Antonella Elia per il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip! Viva la sincerità! In effetti a breve partirà il reality di Alfonso Signorini…Staremo a vedere che succede intanto le sue storie su Instagram hanno fatto scalpore!

Karina Cascella è sincera: “L’onestà non paga mai”

Se volete conoscere i dettagli, di quanto accaduto, Instagram non ne fa mistero,Karina Cascella ha replicato alle accuse ribadendo il suo pensiero. Dalla sua parte troviamo l’opinionista di Barbara D’Urso che ha sottolineato che lei al posto di Antonella Elia al Grande Fratello Vip sarebbe stata perfetta

“Che putiferio che si è scatenato con le storie di ieri, ma mi interessa poco! L’onestà non paga mai!”.

Karina Cascella contro Antonella Elia: “Al posto suo sarei stata meglio!”

Antonella Elia risponde all’influencer: “Io sono perfetta per un ruolo del genere”

Ecco la frase incriminata che ha fatto il giro del web dalla quale emerge tutta la spontaneità e la chiarezza di intenti dell’ opinionista:“Penso che io al posto suo sarei stata sicuramente meglio! Sono perfetta per un ruolo del genere” Uno scontro tra colossi insomma, considerando che anche Antonella Elia non ha mai peccato di diplomazia, la nuova edizione del programma si prevede una bomba!