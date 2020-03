Grande Fratello Vip vediamo gli eliminati, i nominati, i finalisti e le nomination al tele-voto

Il Grande Fratello Vip è alle battute finali, ed è giunto il momento delle nomination. Nella diciassettesima puntata andata in onda ieri sera su Canale 5 abbiamo assistito a due eliminazioni. Chi sono i finalisti? Vediamo il primo eliminato della 17a puntata di ieri. Il Grande Fratello ha tirato un brutto scherzo ai concorrenti. Il GFVIP 4 come tutti gli anni cambia le carte in tavola. Andiamo a vedere gli eliminati, i nominati e i finalisti della diciassettesima puntata di ieri sera 18 marzo 2020.

Eliminati Grande Fratello puntata di ieri sera

Grande Fratello VIP eliminati e nomination GFVIP 4 News e aggiornamenti della diciassettesima puntata andata in onda su canale5. Vediamo chi è stato eliminato nella diciassettesima puntata del GFVIP 4.

Secondo Eliminato GFVIP della puntata di ieri sera 18 marzo 2020

Video della doppia eliminazione: Adriana Colpe e Antonella Elia decidono la sorte di…

GFVIP 4 NEWS Il Video del primo finalista del grande fratello vip 2020 è Sossio Aruta

Finalisti GFVip 4: al tele-voto questa settimana, vanno: Antonella Elia, Licia Nunez e Fernanda Lessa

Antonella Elia Fernanda Lessa Licia Nunez

GFVIP 4 NEWS – Dunque appuntamento a mercoledì 25 marzo 2020, coronavirus permettendo, sempre in prima serata, in diretta su Canale 5. Al timone Alfonso Signorini coadiuvato da Pupo, Wanda Nara è in quarantena a Parigi con la famiglia, al momento non sappiamo se sarà presente nella diciottesima puntata. Ricordiamo le nomination della settimana: Antonella Elia, Licia Nunez e Fernanda Lessa. Chi andrà in finale?