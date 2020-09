Fausto Leali, il cantante bresciano tuona sul Grande Fratello Vip

Fausto Leali, il noto cantautore, torna a parlare della sua squalifica al Grande Fratello Vip

Grande Fratello news. Non è ancora finita. Fausto Leali torna a parlare della sua “ingiusta” (secondo le sue parole) squalifica dal Grande Fratello Vip. A distanza di giorni non si è ancora spenta la polemica di cui è vittima il noto cantautore, Fausto Leali.

Quest’ultimo esausto dai rumors e dal gossip che lo ha messo sotto accusa ha rilasciato una lunghissima intervista al quotidiano Libero, dove spiega il suo punto di vista.

Fausto Leali esplode sulla decisione del Grande Fratello

Grande Fratello news. Sulle vicissitudini che hanno visto protagonista Fausto Leali, a causa delle frasi razziste contro il fratello di Mario Ballotteli all’interno della casa più spiata d’Italia, lo stesso a rilasciato delle importanti dichiarazioni al quotidiano sopra citato. Leali ha dichiarato: “Uno che è sempre stato orgoglioso di essere considerato il ‘negro bianco’, essere tacciato di razzismo è davvero un ossimoro…E’ stata una beffa…“.

Alla domanda su chi gli foste rimasto accanto all’interno della casa senza alcuna remora sempre il cantante ha affermato: “Matilde Brandi mi ha sempre sostenuto…Era dispiaciuta per la mia eliminazione…“.

Grande Fratello: Fausto Leali su Enock Barwuah

Grande Fratello news. L’intervista ha avuto un lungo seguito dove addirittura Leali ha parlato della presunta parte offesa rilasciando dichiarazioni di vitale importanza. Nell’intervista per Libero, Leali, ha voluto sottolineare anche l’opinione di Enock Barwuah, verso il quale il cantante avrebbe acuto frasi di indirizzo razzista, dichiarando: “Ha capito benissimo che il mio non era un atteggiamento razzista, è stato il primo a starmi vicino…E’ un ragazzo molto intelligente…“.

In fase conclusiva il cantante si è poi voluto togliere un sassolino dalla scarpa asserendo su Fulvio Abbate:” Sinceramente non ho capito perchè si sia permesso di dire certe cose sul mio conto…“. I due avranno modo di chiarirsi in futuro? Chissà staremo a vedere.