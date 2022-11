“Grande fratello VIP”

Edoardo avvisa Antonella e lei: “Se esco dal Gf VIP non me ne frega un ca**o ”

Grande fratello VIP, Ore 02:20, in zona giardino, Edoardo Donnamaria avvisa Antonella Fiordelisi si essere eccessivamente impulsiva, specialmente nelle puntate in diretta.

Come è noto a tutti ormai, Antonella è in cerca di fama e cerca di affermarsi nel mondo dello show business nelle dirette del Gf VIP. Per l’ennesima volta, ripete lo stesso copione, a tutto c’è un limite, e glielo spiega per quasi tutta la notte il povero Edoardo.

Edoardo dopo la puntata di ieri sera per più di 2 ore, tenta di consigliarla e di farla ragionare, soprattutto, di contare fino a tre prima di rispondere alle provocazioni e abbandonare l’istinto.

Antonella: “Io ho chiuso i rapporti con Tavassi.”

Inviperita replica a Edo, molto ma molto infastidita, di essersi sentita attaccata durante il confronto con Guendalina e gli dice bruscamente: “Non riesco a stare calma e tranquilla, sono impulsiva. Io ho chiuso i rapporti con Tavassi.”

Adesso, ore 13:25, del 15 novembre, Antonella e Tavassi stanno tentando di parlare, Edoardo capisce l’antifona e si allontana. Mentre Antonino cerca di farle capire, che alla gente il suo comportamento non piace affatto. Come al solito rimane sulle sue.

Edoardo: “Se continui così esci presto.”

Edoardo per la centesima tenta di farle capire che sbaglia, e che il suo comportamento in puntata è eccessivo, Edoardo: “Nessuno ti obbliga a cambiare un atteggiamento che non piace. Io ti do dei consigli… Se continui così esci presto. La gente si rompe del tuo atteggiamento. Da fuori vedono il tuo comportamento…”

Antonella: “Se esco dal Gf VIP non me ne frega un ca**o.”

Antonella: “Se esco dal Gf VIP non me ne frega un ca**o.” Edoardo è spiazzato, e ancora una volta cerca di indirizzarla sulla via della ragione: “Io non voglio che esci.”

Ma Antonella non si smuove: “Se esco dal Gf VIP non me ne frega… Io sono così… Sono impulsiva, non cambio per gli altri. Se vengo attaccata, io attacco. Sono fatta così. Non riesco a stare calma e tranquilla. IO SONO UNA PERSONA VERA.” Edoardo replica con calma serafica: “Non ci si comporta così, tu in puntata cambi.”