Cristiano Malgioglio sarà presente quinta edizione del Grande Fratello Vip, prevista per il 14 settembre, come concorrente?

Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip? Molti sono i gossip che girano attorno al programma; dai futuri inquilini agli opinionisti in questi ultimi mesi ne abbiamo sentite veramente di tutti i colori. Benchè però l’inizio del programma sia alle porte i gossip sembrano non volersi arrestare. Nei ultimi giorni, infatti, si è parlato insistentemente della presunta partecipazione al reality di Cristiano Malgioglio. Il cantante di certo non è un volto nuovo nella casa di Cinecittà, ma considerata l’insistenza ed il desiderio dei suoi fan l’artista ha voluto chiarire la situazione attraverso un post sul suo profilo Instagram.

Arriva tramite i social la verità su Cristiano Malgioglio

A pochi giorni dall’inizio del programma ed a seguito di numerosi rumors sulla sua presunta partecipazione di Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 5 , il cantante chiarisce la sua posizione tramite Instagram. Egli pubblica un post che non lascia spazio ai fraintendimenti. Malgioglio posta una sua foto dove in didascalia scrive: “Leggo da qualche parte che potrei entrare al Grande Fratello Vip 5.

Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 5? Parla lui

“Non so niente di niente…”

Non so niente di niente – afferma il cantante – Nessun contatto con gli autori“. L’artista, specifica inoltre, che non gli dispiacerebbe partecipare al reality e che una sua futura partecipazione non è da escludere. Il post, come dichiara lo stesso cantante, è solo per chiarire lo stato dei fatti attuali in futuro tutto può succedere!!! Malgioglio, cantante e personaggio seguitissimo, fa sapere ai suoi fan che presto uscirà la sua nuova canzone insieme ad il video e che ha già in cantiere il prossimo. Un vulcano in eruzione insomma Malgioglio in questo prossimo autunno. Per sapere tutte le altre news non ci resta che seguirlo sui suoi profili social!!!!