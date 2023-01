Quando inizia “Drag Race Italia 2” su Real Time? Vediamo quando comincia “Drag Race Italia 2023”, cast, la giuria, giudici, gli ospiti e l’orario della messa in onda.

La 2a edizione di Drag Race Italia, la versione tricolore del fenomeno di costume internazionale creato da World of Wonder, giunto negli Stati Uniti alla sua quindicesima edizione (26 Emmy Awards), arriva in prima tv su Real Time dall’11 gennaio alle 21.20 con una partenza speciale: doppio appuntamento per il debutto sul canale lineare, con i primi due episodi della seconda edizione.

Le nuove 10 concorrenti si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di “Italia’s Next Drag Superstar” e la vincitrice, come per l’edizione precedente, diventerà per un anno ambassador MAC Cosmetics, main sponsor del programma, e firmerà la propria collezione di prodotti in edizione limitata.

Ospiti

I primi ospiti di questa nuova stagione una delle artiste più istrioniche della scena musicale italiana Patty Pravo. Nel secondo appuntamento, la giuria farà spazio a due ospiti d’eccezione: Nancy Brilli e Ludovico Tersigni.

Giuria

A ricoprire il compito di giudici per il secondo anno consecutivo: la drag queen Priscilla, l’attrice, scrittrice e conduttrice Chiara Francini e il conduttore tv e scrittore Tommaso Zorzi.

Le prove

In ogni puntata le concorrenti dovranno superare due prove: la Mini Challenge, per mettere in risalto ironia ed improvvisazione e la Maxi Challenge, dove dimostrare tutta la loro creatività nell’arte drag.

Durante il programma le concorrenti dovranno concentrarsi su un tema diverso in ogni puntata e portarne la loro interpretazione sul Main Stage sfilando con abiti realizzati da loro, per cercare di conquistare la giuria con il loro carattere e le loro interpretazioni.

Le due peggiori dovranno giocarsi il loro posto per proseguire nella gara nella celebre prova “Lip sync for your life”, una sfida in cui dovranno eseguire alla perfezione il playback di una famosa canzone.

Le 10 drag queen

Le 10 drag queen in sfida:

Aura Eternal , 24 anni di Palermo si ispira all’effetto Energia Aura dell’anime Dragon Ball. Imprevedibile, spensierata ed ironica si fa influenzare dalle grandi dive del passato unendo le sue più grandi passioni: il make-up e la musica.

, 24 anni di Palermo si ispira all’effetto Energia Aura dell’anime Dragon Ball. Imprevedibile, spensierata ed ironica si fa influenzare dalle grandi dive del passato unendo le sue più grandi passioni: il make-up e la musica. La Diamond, 34 anni di Riesi in provincia di Caltanissetta, eclettica e coloratissima porta con sé tanta voglia di mettersi in gioco con ironia e divertimento .

34 anni di Riesi in provincia di Caltanissetta, eclettica e coloratissima porta con sé tanta voglia di mettersi in gioco con ironia e divertimento Gioffrè , 25 anni arriva direttamente da New York anche se ha origini calabresi ed ha un animo tutto internazionale. Il suo personaggio in drag è horror e glamour allo stesso tempo, ma, nonostante la sua immagine dark, riesce a essere anche molto ironica.

, 25 anni arriva direttamente da New York anche se ha origini calabresi ed ha un animo tutto internazionale. Il suo personaggio in drag è horror e glamour allo stesso tempo, ma, nonostante la sua immagine dark, riesce a essere anche molto ironica. Narciso , 29 anni di Frosinone, è la quota androgina e singer di Drag Race. Determinata, raffinata, riflessiva, tenace ed egocentrica, Narciso è Narciso nella vita di tutti i giorni anche senza paillettes o lustrini. Nehellenia , 31 anni è la queen romana per eccellenza, porta la quota del buon umore e un obiettivo: arrivare più in fondo possibile con ironia e divertimento.

, 29 anni di Frosinone, è la quota androgina e singer di Drag Race. Determinata, raffinata, riflessiva, tenace ed egocentrica, Narciso è Narciso nella vita di tutti i giorni anche senza paillettes o lustrini. , 31 anni è la queen romana per eccellenza, porta la quota del buon umore e un obiettivo: arrivare più in fondo possibile con ironia e divertimento. Obama , 33 anni di origini senegalesi e romana di adozione, è ironica, schietta, sincera, talvolta impulsiva, tanto da non esimersi mai dall’esprimere il suo pensiero, anche se divisivo o controcorrente.

, 33 anni di origini senegalesi e romana di adozione, è ironica, schietta, sincera, talvolta impulsiva, tanto da non esimersi mai dall’esprimere il suo pensiero, anche se divisivo o controcorrente. Panthera Virus , 29 anni di Frosinone ma fiorentina per scelta, è una drag queen dark fetish nello stile ma pop nell’anima. Figlia d’arte di Ava Hangar, drag queen concorrente della prima edizione, è consapevole del gap di esperienza con le altre concorrenti ma non teme il confronto.

, 29 anni di Frosinone ma fiorentina per scelta, è una drag queen dark fetish nello stile ma pop nell’anima. Figlia d’arte di Ava Hangar, drag queen concorrente della prima edizione, è consapevole del gap di esperienza con le altre concorrenti ma non teme il confronto. La Petite Noire , 32 anni di Palermo, determinata e già vincitrice di numerosi premi, è tra le più temute del cast, forse perché, come lei stessa si definisce, è una dancing beauty queen che esprime tutta l’unicità della nuova generazione di drag queen italiane.

, 32 anni di Palermo, determinata e già vincitrice di numerosi premi, è tra le più temute del cast, forse perché, come lei stessa si definisce, è una dancing beauty queen che esprime tutta l’unicità della nuova generazione di drag queen italiane. Skandalove, 33 anni di Corato in provincia di Bari, versatile, ironica e con una grande capacità tecnica, è pronta a dare scandalo nonostante sia stata lontana dal panorama drag per diverso tempo.

33 anni di Corato in provincia di Bari, versatile, ironica e con una grande capacità tecnica, è pronta a dare scandalo nonostante sia stata lontana dal panorama drag per diverso tempo. Tanissa Yoncè, 28 anni di Catania, solare, colorata ed eclettica, confeziona abiti di grande qualità e a Drag Race Italia, oltre a portare tutta la sua sicilianità, è pronta per fare il grande salto.

Prima puntata

La prima puntata sarà all’insegna di glitter e paillettes e si aprirà con la tradizionale Mini-challenge dello scatto fotografico ambientato in un particolare CarWash e vedrà le drag queen cimentarsi in una Maxi-Challenge dedicata a una prova di cucito ispirata all’arte italiana.

Seconda puntata

Nella seconda puntata, le queen si sfideranno nella divertentissima Mini-challenge: Drag comanda colore, mentre nella Maxi-Challenge saranno alle prese con una prova di recitazione, un grande classico di Drag Race: la Telenovela. Tutte pronte poi per la sfilata dando il loro meglio con un look pieno di colori: le concorrenti porteranno sul palco un outfit ispirato a un fiore per creare tutte insieme, idealmente, un grande prato fiorito.

Chi sarà la nuova Italia’s Next Drag Superstar?

“DRAG RACE ITALIA” è un format di proprietà di World of Wonder distribuito da Passion Distribution, prodotto da Ballandi in onda in esclusiva per l’Italia solo su Real Time dall’11 gennaio. L’hashtag ufficiale è #dragraceitalia.

Dopo il successo della prima edizione, acclamata da pubblico e critica, premiata come “Miglior programma televisivo dell’anno” ai Diversity Media Awards e come ‘Programma tv più innovativo dell’anno” al Festival del Cinema e della Tv di Benevento, si riaccende la magia di Drag Race Italia, prodotto da Ballandi per Warner Bros Discovery.

Drag Race Italy è prodotto per Warner Bros Discovery da Ballandi. Produttori esecutivi Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell e RuPaul Charles. L’accordo per Drag Race Italia è stato intermediato da Passion Distribution.

