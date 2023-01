Orari, date e le partite di Coppa Italia valevoli per gli ottavi di finale in tv

Coppa Italia 2022/2023

Coppa Italia: partite, orari, date e dove vederle. Coppa Italia: partite valevoli per l’accesso agli ottavi di finale: gli orari e dove vederle in tv, in chiaro e streaming. Andiamo a leggere dove fanno vedere la Coppa Italia.

E’ possibile vedere le partite su Canale5, Italia1, e in streaming su Mediaset infinity. Vediamo gli orari, le date, delle gare per accedere agli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023.

Orari, date e dove vedere le partire in tv

10 GENNAIO:

Inter-Parma, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5. La telecronaca è affidata a: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. In Studio, Monica Bertini, Mino Taveri, Massimo Mauro, Stefano Sorrentino e l’ex arbitro di Serie A, Graziano Cesari.

11 GENNAIO:

Milan-Torino, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5. La telecronaca è stata affidata a Massimo Callegari e Roberto Cravero. In Studio,Monica Bertini, Mino Taveri, Christian Panucci, Ciccio Graziani e Mauro Bergonzi.

12 GENNAIO:

Fiorentina-Sampdoria , in diretta alle ore 18.00, su Italia 1. La telecronaca sarà di Roberto Ciarapica e Giancarlo Camolese.

, in diretta alle ore 18.00, su Italia 1. La telecronaca sarà di Roberto Ciarapica e Giancarlo Camolese. Roma-Genoa,in diretta alle ore 21.00, su Canale 5, con telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. In Studio, Monica Bertini, Mino Taveri, Christian Panucci, Stefano Sorrentino e Graziano Cesari.

17 GENNAIO:

Napoli-Cremonese, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5, telecronaca: Massimo Callegari e Andrea Agostinelli. Studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Giuseppe Incocciati e Mauro Bergonzi.

19 GENNAIO:

Atalanta-Spezia ,in diretta alle ore 15.00, su Italia 1, la telecronaca è condotta da Federico Mastria e Stefano Sorrentino.

,in diretta alle ore 15.00, su Italia 1, la telecronaca è condotta da Federico Mastria e Stefano Sorrentino. Lazio-Bologna,in diretta alle ore 18.00, su Italia 1, con la telecronaca di Fabrizio Ferrero e Giancarlo Camolese.

Juventus-Monza,in diretta alle ore 21.00, su Canale 5, telecronaca diretta di Massimo Callegari e Roberto Cravero. In studio, Monica Bertini, Mino Taveri, Ciccio Graziani, Fabrizio Ravanelli, Mauro Bergonzi. Al termine delle gare commenteranno i risultati delle partite e le squadre che accederanno agli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023.

CONTINUA A LEGGERE