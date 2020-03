Domenica In e Mara Venier tornano in diretta televisiva dopo recente la sospensione causata dalla pandemia da coronavirus.

Domenica In torna in diretta tv dopo la sospensione causata dall’emergenza nazionale del Coronavirus. La scorsa settimana il programma tv di casa Rai non è andata in onda, appunto, a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Il programma di Mara Venier era stato sospeso per una puntata in via del tutto precauzionale. Oggi l’Adnkronos, fa sapere che domenica pomeriggio il suo show tornerà in diretta su Rai 1.

La Venier: “Si torna in diretta!!!”

Ovviamente la puntata del programma televisivo andrà in onda senza il pubblico in studio. La stessa sorte è toccata agli altri programmi in diretta, Sia per casa RAI che per Mediaset.