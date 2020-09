Aurelio De Laurentiis, Napoli è scontro con il programma televisivo Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer

Aurelio De Laurentiis: Il club azzurro non ha gradito il modo in cui hanno parlato di lui nella puntata di ieri sera, descrivendo il caso della positività al Covid-19. Il patron azzurro è stato nominato per due volte dalla conduttrice Bianca Berlinguer. La conduttrice sosteneva che l’imprenditore di Filmauro si sarebbe presentato all’Assemblea di Lega con la febbre alta.

De Laurentiis avrebbe chiesto agli ospiti (in particolare lo scrittore Mauro Corona e la ministra dell’Istruzione Azzolina) un commento in merito.

Cartabianca: per le dichiarazioni forti contattata subito la Rai

De Laurentiis nominato positivo da Berlinguer e Corona a Cartabianca

Mal di pancia e febbre per il produttore cinematografico, misurata dapprima a Capodichino, poi a Malpensa e infine all’Hilton, sede dell’assemblea. Il tutto ribadito anche da Dal Pino, presidente della Lega: “Dopo i controlli in aeroporto non aveva febbre”. “Il Napolista” afferma che il presidente del Napoli è venuto a conoscenza della positività.

Mauro Corona: “De Laurentiis sapeva benissimo cosa aveva…“

Quando Bianca Berlinguer ha interpellato Mauro Corona in merito alla giustificazione del patron azzurro, relativa a una indigestione di ostriche, lo scrittore ha replicato De Laurentiis “Sapeva benissimo cosa aveva… Non sapevo… non si sa mai, è un azzardo che, augurandogli ovviamente che guarisca come ho augurato a Berlusconi, per carità, però sapeva”.

Corona aggiunge: “Io sono un povero diavolo, ma se sento la febbre, non vado al bar, dico che ho la febbre e sto chiuso qui, anche se la febbre può essere indotta da grandi bevute”.