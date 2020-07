Samuel Peron, ha fornito delle appetitose rivelazioni su Ballando Con Le Stelle e Milly Carlucci con quale Vip ballerà quest’anno?

Samuel Peron, durante un’intervista per il magazine Nuovo, ha parlato della sua prossima partecipazione a Ballando Con Le Stelle 2020 e ha fornito non poche rivelazioni su Milly Carlucci, Samanta Togni e le possibili Vip con cui ballerà. Il ballerino, vincitore dell’edizione del 2007 in coppia con Maria Elena Vandone, non vede l’ora di tornare a calcare il palcoscenico. Chi sarà la sua partner di ballo?

Alessandra Mussolini o Elisa Isoardi? Su Milly Carlucci: “vecchia volpe”

È appurato ormai che Alessandra Mussolini ed Elisa Isoardi faranno parte del cast di Ballando Con Le Stelle 2020. Potrebbe essere una delle due la partner dello storico ballerino del talent? Al momento non è ancora stato rivelato, ma in compenso Samuel Peron ha svelato la strategia utilizzata da Milly Carlucci per for le coppie. “Lei è una vecchia volpe” , afferma Peron, “perchè sa benissimo come accoppiare artisti e maestri in modo da tirar fuori il massimo dal personaggio in gara“.

Samanta Togni lascia Ballando Con Le Stelle, ma l’amicizia con Samuel Peron resta

Non si sa ancora a quale Vip sarà destinato Samuel Peron alla prossima edizione di Ballando Con Le Stelle. Ma nel caso in cui fosse una delle due sopracitate, il maestro si è già fatto un’idea: “Elisa la conosco, abbiamo ballato insieme e mi trovo bene con lei. Alessandra è una donna schietta e senza peli sulla lingua. Vedremo“. Inoltre, appresa al notizia dell’assenza di Samanta Togni (che ha deciso di lanciarsi nella conduzione televisiva de I Fatti Vostri), il ballerino dedica un pensiero anche all’amica e collega: “anche se lei sta intraprendendo un nuovo percorso, l’amicizia tra noi resta“.