Anna Falchi alla fine di un collegamento: “Mi sono venuti i brividi”

Anche nella tarda mattinata di oggi, lunedì 27 luglio 2020, Beppe Convertini e Anna Falchi hanno fatto gli onori di casa sulla prima rete con C’è tempo per…, la trasmissione dedicata alla terza età, da loro condotta, dove oggi hanno ospitato Emanuela Aureli e Stefano Masciarelli, presenti di persona in studio.

Tra gli ospiti anche Syria

Oltre ai due personaggi appena citati, a prendere parte alla puntata di oggi di C’è tempo per… è stata anche la cantante Syria, intervenuta in collegamento da Cefalù, che ha interpretato un brano di Gabriella Ferri. E al termine della sua esibizione Anna Falchi, prendendo la parola dallo studio di C’è tempo per… ha commentato: Hai fatto venire i brividi a tutti noi… Bravissima Syria!

Anna Falchi a C’è tempo per… “Di solito i cantanti si fanno un sacco di paranoie”

“Syria, non sai quanto ti apprezziamo” ha aggiunto subito dopo Anna Falchi a C’è tempo per…, A volte i cantanti si fanno un sacco di paranoie dicendo “Ah no, non ho la voce calda”.“Tu invece hai la voce caldissima, riscaldata dal sole di Cefalù!” ha ironizzato subito dopo. “Mettiti un po’ al fresco ora però” le ha consigliato successivamente.

E Syria, dalla Sicilia, ha riso, ricevendo inoltre i complimenti di Beppe Convertini per la sua esibizione.

Anna Falchi e le sue gag a C’è tempo per…

Alla fine della puntata di oggi di C’è tempo per… Anna Falchi (che all’inizio della diretta ha risposto scherzosamente ad un annuncio fatto dal collega) ha fatto invece una divertente gag con Beppe Convertini: ha infatti salutato tutti gli ospiti ma, sentendo Beppe salutarli di nuovo, lo ha interrotto dicendogli “Li ho appena salutati tutti io, vuoi fare il bis?”.Bravissima Anna Falchi, il lavoro di conduttrice è proprio nelle sue corde!