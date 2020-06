“Di più”: è il titolo del nuovo singolo di Giacomo Urtis in collaborazione con Gaia Chiodi e Angelo Sonoro, prossimo tormentone estivo?

E’ uscito il nuovo lavoro musicale di Giacomo Urtis, si tratta del suo terzo singolo da cantante, dopo una parentesi per un progetto parallelo da dj durante il quale ha realizzato due singoli dance durante l’inverno.

Il singolo, dal ritmo elettronico, è prodotto e distribuito dalla Sheky Record, etichetta discografica del suo manager Alessio Fiorucci.

Giacomo Urtis

La realizzazione del singolo vede tra i suoi fautori :

Alessandro Di Falco (musica),

Giacomo Urtis (testo)

Insieme al giovane cantautore Luigi Ernani Frezza e registrato presso lo studio romano Pro Cube Studio. Il tutto con la direzione artistica di Yuri Buglione.

La canzone, sarà accompagnata da un videoclip estivo e divertente, ma soprattutto presenta una novità assoluta. Complimenti Giacomo Urtis!

Giacomo Urtis non si ferma mai, nei prossimi giorni ultimerà i video legati al singolo. I due videoclip ufficiali avranno:

uno il formato classico 16:9

un altro in formato verticale

Il secondo video avrà il nome di “Tik Tok version”. All’interno vedremo una coreografia fatta apposta per la piattaforma cinese, e che sarà una novità assoluta. Il videoclip infatti sarà un continuo tik tok dalla durata di tutta la canzone.

All’interno del videoclip saranno presenti i Creator della Sheky Agency, che formano la #ShekySquad e che tutti insieme arrivano a più di 5 milioni di followers su Tik Tok.

Oltre ai protagonisti Gaia ed Angelo che hanno cantato nel brano, ci saranno:

The Black Boys,

Botteo,

Claudia La Mantia,

Alessio Roma,

Gennaro Castaldo

Marika Petti.

L’idea del brano, nasce dalla voglia di Urtis di vedere in maniera positiva questo momento difficile, e far uscire la voglia all’ascoltatore, di volere sempre di più dalla vita.

A questo punto la domanda sorge spontanea, sarà il tormentone dell’estate 2020 il nuovo singolo di Giacomo Urtis ? Risposta scontata, certo che si! D’altra parte l’estate ci ha travolto, come un uragano!

La musica come il caldo non ha desistito, batte, forte, sempre, nessuno l’ha frenata, nemmeno l’avvento del covid! Forza Giacomo, non vediamo l’ora di vedere il tuo ultimo video!