Il cantante milanese è stato vittima di un’aggressione proprio davanti la sua abitazione per mano di una fan, Ghali é terrorizzato

Sono le 21:30 quando, nei pressi della sua abitazione, si consuma un’aggressione ai danni del rapper Ghali. Il cantante stava rincasando presso la sua villetta di Buccinasco (Milano), ma quelle che vede lo ha terrorizzato. Davanti alla sua abitazione trova una ragazza che dice di essere una sua fan, la quale comincia ad agitarsi scacliandosi contro Ghali e la sua auto.

Ghali: “Cosa ti ho fatto?” E lei: “Lo sai benissimo…”

Inizialmente la ragazza comincia ad urlare contro Ghali e inizia a prendere a calci la sua BMW X2. Alla domanda del trapper: “Cosa ti ho fatto?” lei risponde: “Lo sai benissimo…“. Poco dopo, la stessa supera il vialetto, scavalca il cancello e distrugge qualunque cosa le capiti per mano, tra cui vasi e oggetti del giardino. Il cantante, nel tentativo di fermarla, ha rischiato di essere colpito con una bottiglietta. Nel pieno dell’aggressione sopraggiungono le forze dell’ordine, le quali trovano Ghali in stato di choc, incapace di dare una spiegazione e la ragazza esagitata.

Chi ha aggredito Ghali?

Le forze dell’ordine hanno identificato l’autrice dell’aggressione a Ghali in una 22enne, arrivata dalla Provincia di Benevento appositamente per incontrare il cantante verso il quale prova un profondo rancore. La ragazza è stata trasportata all’ospedale San Carlo Borromeo per accertamenti di tipo psichiatrico. Non si esclude la possibilità che si tratti di una stalker, ma potrebbe anche essere vittima di una psicosi passionale, conosciuta come sindrome di Clérambault, scaturita dopo la notizia del possibile fidanzamento del rapper. Le cause dell’aggressione a Ghali non sono del tutto note, ma la 22enne è stata rilasciata, ma denunciata a piede libero per danneggiamento e violazione di domicilio.