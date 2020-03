Mina 80 anni, oggi la cantante festeggia il compleanno, piovo gli auguri dei Vip sul suo profilo Instagram: Auguri Regina.

Mina oggi compie 80 anni. Oggi, 25 marzo 2020, Mina Anna Maria Mazzini festeggia 80 anni. Una vita divisa in due parti, quasi della stessa durata, ma opposte per come sono state vissute. I suoi primi quarant’anni (nel 1978 si è ritirata dalle scene) passati sotto le luci dei riflettori e i secondi quarantadue trascorsi nella tranquillità di un ritiro discreto, continuando a cantare e a pubblicare album, facendosi ascoltare senza farsi più vedere. A ricordarla con affetto Rosario Fiorello che scrive: “Se c’è lei il resto scompare”, Giuliano Sangiorgi: “Sei grande, grande, grande”, Raffaella Carrà: “La mia compagna di viaggio”.

80 anni compiuti oggi: la dedica della figlia Benedetta Mazzini

La figlia Benedetta Mazzini Crocco ringrazia Vanity Fair per le parole dedicate in questi giorni alla sua mamma. “Con la sua voce ha fatto cantare, innamorare e sognare. La sua poesia passata attraverso i decenni e rimasta attuale e moderna esattamente come apparve la prima volta alla Bussola nel lontano 1958” scrive il magazine. La dedica della figlia arriva attraverso un post su Instagram: “Di Mina, la mia Mamma, parlano da sempre tutti, tanto a volte troppo. Spesso senza sapere, quasi sempre senza conoscerla. Che bello però quando viene fatto seriamente e con affetto”.

Sul settimanale Grazia Benedetta riguardo alla Trigre di Cremona aveva detto: “Non so se riuscirei a sopravvivere alla morte di mia madre”. La figlia di Mina ha avuto una storia d’amore col cantante spagnolo Enrique Bunbury ed è stata fidanzata con J-Ax. Ha anche un fratellastro, Massimiliano Pani, che l’ha resa zia di Axel ed Edoardo. Mina il 9 maggio 2018 è diventata bisnonna di Alma, primogenita di Axel.