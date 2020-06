Tortino al cioccolato morbido e cremoso dentro, tenero fuori: ricetta veloce

Ricetta veloce per il «Tortino al cioccolato» morbido – Ecco la ricetta del famoso dolce al cioccolato che spesso troviamo nei ristoranti. Una ricetta facile e d’effetto (che potete fare anche in versione gluten free sostituendo la farina 00 con l’amido di mais o con la farina di riso) per stupire i vostri ospiti. Tortino al cioccolato con cuore morbido veloce da fare.

Il segreto del tortino al cioccolato è nella cottura…

Ricetta veloce: ingredienti (per 5 tortini) con cuore Caldo al Cioccolato

Ricetta veloce: Tortino al cioccolato con cuore morbido veloce da fare

80 g di burro + il necessario per gli stampini

100 g di cioccolato fondente extra

3 uova

80 g di zucchero

50 g di farina 00

cacao amaro per gli stampini

La preparazione del tortino:

Sciogliere a bagnomaria il burro con il cioccolato a pezzetti

Sbattere le uova con lo zucchero, aggiungere la farina setacciata e il composto di burro e cioccolato

Imburrare gli stampini di alluminio e infarinarli con il cacao

Versare il composto

Mettere in freezer per almeno 2 ore

Infornare a forno preriscaldato a 200 gradi per circa 10 minuti

Torta al cioccolato con cuore morbido veloce – Una volta sfornati capovolgerli, facendo attenzione che non si rompano, cospargerli di zucchero a velo. Sono ottimi accompagnati con panna montata o con gelato alla vaniglia.