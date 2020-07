La ricetta dell’insalata di pasta tricolore che mette d’accordo italiani e non

E’ arrivato il mese di Luglio, sole, estate e la voglia di passare il tempo davanti ai fornelli è sempre meno. Come possiamo allora creare un primo fresco ma allo stesso tempo nutriente e sano? Semplice!!!!!! Partiamo dall’ingrediente base della dieta mediterranea: la pasta!!!!! Lunga,corta, integrale o non resta sempre un must della cucina italiana!!!!!! Ecco la ricetta dell’insalata di pasta tricolore.

Insalata di pasta tricolore: Ingredienti

Cominciate mettendo a portata di mano gli ingredienti per l’insalata di pasta tricolore

1 kg di pasta tricolore meglio optare per quella corta ( ad esempio fusilli)

mozzarella

uova sode

mais

cetriolini sott’olio

olive verdi e nere

wrustell di pollo possibilmente, così da poterli lasciare crudi ,oppure farli bollire

tonno all’olio d’oliva

carciofini sott’olio

carote (bollite oppure potete usare quelle pronte in “giardiniera”)

pomodorini datterino

Procedimento

Mettere a bollire una pentola abbastanza capiente, aggiungere un pizzico di sale. Portata ad ebollizione buttiamo la pasta (tempo di cottura 8′ circa). Nel frattempo che la pasta si cuoce procediamo alla preparazione di tutti gli ingredienti sul tavolo. Bollite anche le uova ed eventualmente se non avete scelto quelli di pollo i wrustell, possiamo iniziare a preparare il piatto.

Mescoliamo tutti ingredienti in un insalatiera provvedendo mano a mano a tagliare in piccoli pezzi la mozzarella, le carote, i pomodori, i carciofini, i wrustell e le uova. Porgiamo particolare attenzione ad aggiungere il tonno scolandolo bene dall’olio. Per raffreddare la pasta, una volta cotta, possiamo fermare la cottura con un getto d’acqua fredda. Una volta eseguito anche questo ultimo procedimento potremmo mescolare tutti gli ingredienti con la pasta in una casseruola molto capiente aggiungendo un pizzico di sale ed uno di pepe a vostro gradimento. Una volta pronta l’insalata di pasta tricolore possiamo passare alla mise in place che renderà il vostro piatto di semplice preparazione una piatto che non passerà inosservato agli occhi dei vostri ospiti.

Mise en place

In una fiamminga, per una cena a buffet, o in un piatto rettangolare aiutandoci nel caso del piatto con gli utensili da cucina ( forme per impiattare da chef “cerchio”) posiamo sul piatto la quantità desiderata di insalata di pasta tricolore. Al centro del cerchio poseremo un piccolo pezzettino di mozzarella, una foglia di basilico ed un pomodorino per richiamare i colori del nostro bel paese. Per degustare la pietanza appena preparata potremmo accompagnarla con un vino bianco mosso, bollicine o addirittura secondo proprio gusto con della buona birra ghiacciata.