Zara campagna primavera estate 2020: le modelle posano tra le mura domestiche. Classe, eleganza e sobrietà

Le modelle di Zara posano per la campagna primavera-estate 2020. Per la nuova collezione, Zara si è avvalsa della collaborazione delle sue modelle che, a la causa dell’emergenza sanitaria, hanno posato tra le mura domestiche. Ebbene sì, quando tutto in Italia si è fermato, il noto brand di abbigliamento, non ha detto stop e ha presentato la sua nuova collezione.

Un arcobaleno fashion di colori. Il gigante spagnolo del low cost celebra l’arrivo della bella stagione proponendo toni brillanti e pastello di grande impatto. Forme ariose e tocchi retrò, dettagli decorativi rock e giochi di contrasti più decisi, queste sono solo alcune delle tipologie per i vestiti Zara per il 2020.

I volti della nuova collezione Zara

Con il passare delle stagioni escono tante novità ed è proprio ciò che ha fatto Zara, che come possiamo notare dal profilo Instagram, per la realizzazione della campagna SS20 ha scelto volti di rilievo. Tra le giovanissime modelle presenti nello shooting troviamo Mona Tougaard, diciottenne danese che ha ben 30,2 mila follower, la cinese Ning e Sacha Quenby.

Tra le altre protagoniste dello shooting spicca la biondissima americana Lexi Boling, 26 anni, nota per aver preso parte a numerose campagne tra cui Prada Candy Night e Calvin Klain Jeans. Come si evince dal suo profilo, la modella conta 97,6 mila follower. Altro volto conosciuto dello shooting Zara è quello di Abby Champion che vanta 355 mila seguaci, protagonista delle copertine di Vogue.

Zara campagna primavera estate 2020

Catalogo Zara primavera estate 2020: la collezione Zara

Quella di Zara è una collezione comoda dai toni caldi, come il giallo delle giacche che fa trasparire un velo di libertà. Come potrete vedere nel catalogo, gli abiti sprizzano l’estate addosso, come i top abbinati alle gonne. Per non parlare dei capi in popeline, con spallina sottile, che si possono indossare per una cena o un aperitivo. Oppure un tubino che potremmo mettere per andare al mare.

Catalogo Zara primavera estate 2020

Ma ciò che viene subito all’occhio sono gli sfondi della location. In particolare, come si evince dal profilo Instagram di Zara, l’uso delle foto in bianco e nero fa sembrare di stare in un film d’epoca.

Una vera e propria scenografia che ha già fatto colpo, catturando l’attenzione del pubblico femminile e non solo. I capi, che troverete nel catalogo, oltre ad essere sprint e comodi, vantano un ottimo rapporto qualità prezzo. La campagna primavera-estate 2020 di Zara, ispirata agli anni ’70, è pronta ad entrare nelle nostre case e ce n’è per tutti i gusti!