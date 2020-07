Vacanze in arrivo per molti, avete già scelto il costume da indossare in spiaggia? Ecco i nostri consigli Moda Mare 2020 per scegliere un modello “glamour”.

Anche d’estate la moda non ci abbandona, nemmeno al mare e nemmeno in questo strano 2020. Tutti ci concentriamo sulla scelta del costume da bagno. Indumento che nei mesi estivi predomina nei nostri outfit. Ogni anno le tendenze cambiano ovviamente, scopriamo insieme quali sono i modelli più in voga di quest’estate senza precedenti del 2020.

Fashion: costumi glamour per essere sempre al top, anche in spiaggia

L’imperativo per quest’anno è abbronzarsi!!!! Quale costume scegliere per rendere l’abbronzatura al Top? Quale per seguire le tendenze del momento? Ecco una lista dei modelli più glamour ed in voga di quest’anno. La scelta, come spesso accade, è fra due modelli. L’intero classico, nero, modellante e versatile, come quello prodotto da Lipsy che non deve assolutamente mancare nel bagaglio da portare in vacanza, e per le amanti dell’abbronzatura invece si al costume bikini. Che sia tutta una tinta, fantasia o griffato.

Sì al vintage

I modelli più in voga per la moda mare 2020 sono colorati, sgambati, sexy e frizzanti. A pois, a fiori e di tutti i colori! Il più in voga di quest’anno? Seguendo le tendenze delle passerelle milanesi, i modelli vintage ed ovviamente la fantasia a pois!!!!