Il giubbino jeans, negli anni è diventato uno di quei capi immancabili all’interno del nostro armadio. Adesso é la moda del 2021

Moda 2021 – Denim, total white, con stampe impresse, l’importante è possederlo. Il giubbino di jeans negli anni si è guadagnato lo status di icona come capo da possedere nell’armadio. Indossato in passato anche dalle stelle di Hollywood come l’indimenticabile James Dean e la diva per definizione Marilyn Monroe. Fashion e versatile nell’abbinamento, si adatta a più stagioni, ci ripara dall’aria frizzantina nelle serate estive o autunnali ad esempio. Negli anni lo abbiamo visto adattarsi alle mode del momento, ma di base è sempre lui, l’unico e inimitabile giubbino jeans. Proprio per la sua versatilità, caratteristica che lo contraddistingue, la scelta del giubbino non è sempre semplice. Vediamo cosa ne pensa la moda del 2021.

Giubbino jeans: i modelli che possiamo scegliere

Come affermato di sopra, nell’armadio il giubbino jenas è un capo che non deve assolutamente mancare. Molte sono le tipologie e gli stili di questo capo “must” della moda, scopriamo insieme le ultime tendenze moda 2021 ed i modelli fra i quali possiamo scegliere. Possiamo optare per il classico Denim Jacket di Levi’s, che si presta ad ogni abbigliamento smorzando un look classico, oppure arricchendo un look sportivo. Oppure possiamo orientarci sul fashion White Denim, consigliato per gli under 25. Per i più pretenziosi c’è La via di Mezzo, come quello di Calvin Klain, ovvero la giacca leggermente più lunga che trova un doppio utilizzo giubbino d’estate e giacca in autunno ed inverno.

La versione elegante…

Moda 2021 – Mentre, per non abbandonare lo stile classico ed elegante possiamo concentrarci sul modello Elegante e Morbido come quello prodotto da Elena Mirò, dalla linee leggere con scollo alla coreana. Infine, se ancora non abbiamo trovato quello che fa al caso nostro potremmo decidere per l’intramontabile e sempre fresca versione Light Blue. Colore chiaro, fresco e fashion, dal taglio corto che consente di portarlo con se riponendolo in borsa e tirandolo fuori al momento necessario. Insomma, di giubbino jeans ce n’è proprio per tutti i gusti, l’importante è possederlo!