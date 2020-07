Fashion 2020 Peserico, pronti cento pezzi per la linea zero della menswear

Peserico, Fashion 2020: Momento difficile in tutti i settori dopo l’epidemia di Covid che ancora insiste sul territorio Nazionale e Mondiale. Difficile scegliere di investire fiduciosi di una ripresa piuttosto che fermarsi a riparare i danni. Il CEO di Peserico però Riccardo Peruffo ha scelto di buttarsi con un progetto che aveva in mente da tempo la linea menswear.

Peserico, moda news: Riccardo Peruffo a Fashionmagazine

Fashion 2020: Il noto imprenditore nonché CEO di Persico intervistato da Fashionmagazine.it dichiara: “L’azienda è forte e ci crede. Non ci siamo mai fermati e anche per la donna abbiamo realizzato un campionario completamente nuovo di oltre 500 capi, con pre e main insieme e consegne anticipate a dicembre“.

Peserico collezione uomo

Fashion news 2020: La collezione uomo, collezione zero, inizia con un centinaio di pezzi comprendendo però tutto il necessario per un guardaroba completo:” Pantaloni, giacche, capi spalla, giubbotti, maglie, calzature e accessori”. Peruffo continua affermando: “Abbiamo sfruttato il nostro know-how sui pantaloni, ma per tutte le altre categorie ci siamo affidati all’expertise dei migliori fornitori e specialisti sul campo, con tessuti giapponesi e materiali di pregio”.

Fashion 2020: Total look studiato per manager, imprenditori e professionisti

Fashion 2020: Un total look studiato appositamente per manager, imprenditori e professionisti sempre alla ricerca di un look perfetto, elegante e di tendenza. Al momento il debutto della linea uomo sarà prettamente meneghino e presso i 12 negozi sul territorio Nazionale che già vendono la linea femminile, nel 2021 la linea sbarcherà all’estero con l’America, la Spagna e la Germania.