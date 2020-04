La cantante Elodie riccia per la campagna Yamamay Spring 20

Elodie riccia e in biancheria intima per Yamamay Spring 20. Dopo la partecipazione a “Amici”, la cantante ha avuto un successo esorbitante. L’abbiamo vista “decollare” artisticamente parlando. L’ex fidanzata di Lele Esposito oggi è legata sentimentalmente al cantante Marracash, conosciuto durante le registrazioni dei video per il del singolo “Margarita”. Elodie ha conquistato i suoi fan con il suo fascino e la sua bellezza, diventando ben presto un’icona e sex symbol, toccando quasi i 2 milioni di follower su Instagram.

Recentissimo lo scatto in lingerie pubblicato dalla cantante su Instagram che ha fatto impazzire i fan. Al settimanale Gente ha dichiarato: “Ogni donna ha il suo stile: rigoroso, semplice o da panterona. A me piace giocare. Mi diverte l’idea di interpretare un ruolo. E avere l’intimo giusto è importante: ti fa sentire bella. A volte ti fa sentire proprio al top”.

La fidanzata di Marracasch, testimonial Yamamay

E’ gia da tempo che Elodie rappresenta la famosa catena di lingerie. Ricordiamo la recentissima campagna natalizia che fece sognare i suoi fan ed “impazzire” il suo Marracash. Il video della campagna la vedeva intonare Jingle Bells, indossando una vestaglia di seta nera, di profilo, facendo intravedere il completino nero di pizzo.

Condiviso sui social dalla cantante, il video è diventato ben presto virale, ha mandato in visibilio i fan ma ha scatenato anche l’ira del fidanzato Marracash. “State calmi” era stato il commento del rapper aggiungendo un emoticon della lingua di fuori. La fidanzata scherzosamente aveva risposto:” Tu per primo”.

Yamamay Elodie: “Una bellezza naturale“

Pioggia di like e commenti alla foto pubblicata da Elodie su Instagram per il lancio della campagna Yamamay Spring 20. La cantante si mostra con i capelli ricci, senza trucco, indossando biancheria intima di raso rosa. “Certo che sei veramente bella, complimenti!“, “Una bellezza naturale”, “Riccia… che te lo dico a fare”, “Riccia sei più bella”.

Scorrendo i commenti, questa volta, non leggiamo quello di Marracash. Che ancora non abbia digerito la collaborazione di Elodie con il noto brand Yamamay?