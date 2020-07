Covid Fase 3:Novità

Covid – A quanto pare il vaccino anti-influenzale sarà gratuito dai 60 anni in poi . Da fine ottobre in distribuzione 1 milione e 100 mila dosi circa. Il prossimo inverno, la Regione Piemonte estenderà la gratuità del vaccino anti-influenzale a tutti gli over 60. Saranno distribuite 1,1 milioni di dosi, che inizierà a fine ottobre. Le ricerche condotte fino ad oggi dai ricercatori hanno dato buone notizie tuttavia i ricercatori del Jenner Institute invitano alla cautela. Il vaccino contro il Coronavirus sviluppato dalla University of Oxford sembra «sicuro, causa pochi effetti collaterali e induce una forte risposta immunitaria».

Le dichiarazioni di Lascaris

Lo prevede quanto stabilito oggi dalla Commissione Sanità di Palazzo Lascaris, che annuncia la decisione di fissare per il lunedì mattina alle 11.30 la riunione della sottocommissione dedicata al Covid. Queste le parole dichiarate dal leghista Andrea Cane:

“Accolgo con soddisfazione – commenta il leghista Andrea Cane, vicepresidente della Commissione – la decisione di ampliare la platea dei soggetti anziani che potranno beneficiare della vaccinazione anti-influenzale gratuita, anche in vista del possibile ritorno dell’emergenza Covid. Avere sempre più soggetti fragili protetti dall’influenza – sottolinea – permetterà di riconoscere meglio un paziente affetto da Coronavirus, visto che la sintomatologia è sovrapponibile, almeno nelle prime fasi”