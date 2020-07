Covid 19 italia: il bollettino di ieri

In Lombardia altre 56 persone infettate e 8 vittime. Salgono a 174 i medici caduti in Italia per Covid-19. Dall’inizio dell’emergenza le persone che hanno perso la vita sono 35.058.Cala ancora il numero dei nuovi casi di coronavirus che oggi sono 190 mentre nel week end erano saliti. E’l'”effetto weekend”: solo 24.253 tamponi testati nelle ultime 24 ore, contro una media giornaliera di oltre 50mila. Il totale sale così a 244.624.

Coronavirus forte aumento del numero di decessi in Italia

Il numero dei decessi è sempre oscillante, per via soprattutto dei ritardi di comunicazione, 13 oggi contro i 3 di ieri (di cui 8 in Lombardia), per un totale di 35.058. I guariti sono 213 in un giorno (ieri 143), e arrivano a 197.162. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Covid 19 italia

Cala il numero dei malati attuali causa covid, 36 in meno oggi contro i 72 in più di ieri, per un totale che scende a 12.404. Mentre dopo il segno meno di ieri, salgono i ricoveri ordinari, di appena 2 unità, 745 in tutto. Ancora in discesa invece le terapie intensive, 2 in meno oggi, 47 in totale, ormai quasi l’1% rispetto al picco massimo con oltre 4.000 posti occupati ad aprile. Staremo a vedere nei prossimi mesi la stima di morti, infetti e guariti quale sarà, per adesso è consigliata massima attenzione sempre.